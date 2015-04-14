Диплом по прикладной информатике(в экономике)

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тема дипломной работы: "Автоматизация процесса функционирования информационного отдела предприятия". На примере банка русский стандарт. Присутствует методичка и материалы.не надо формул, антиплагиат 70.Предмет прикладная информатика (в экономике). Так же нужен отчёт по практике.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
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11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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