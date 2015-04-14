№ заказа 6378. Курсовая по автоматизации управления Тип работы: Курсовая работа Тема:_Автоматизация_управления_библиоте-кой________________ К-во страниц: __________25стр ____________ Язык написания_________рус._____________ Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.
Статьи об оформлении документов для выезда за границу
Требуется автор для написания статей об оформлении документов для выезда за границу. Обязательно иметь опыт работы с данными темами или готовность в них разобраться; а также уметь создавать качественный контент, адекватно и логично излагать информацию.
Схема работы:
• вы получаете ТЗ с требованиями по объему статьи и ключевиками
• пишете материал в соответствии с ТЗ
• добавляете фото, скриншоты (обсудим)
Требования:
• Грамотность!!!
• Пунктуальность, ответственность, порядочность.
• Интерес к тематике сайта.
• Быть на связи через Skype.
• Вовремя сдавать работу.
• Объемы — 50000-60000 символов.
Основные требования к тексту:
• Уникальность (по Адвего Плагиатусу) — 90%, шингл 4.
• Тошнота: академическая — до 9, для отдельных слов — до 5.
• Раскрытие темы.
• Отсутствие «воды».
Информация в материалах должна быть достоверной.
Оплата за 1000 знаков (без пробелов) – 45 руб.
При ответе на проект указывайте соответствие требованиям и примеры работ.
Дополнительно оплачивается:
- картинка из поиска (если хорошего качества и в тему) — 3 р.;
- скриншот — 5 р.;
- таблица – 20 р.;
- полезная ссылка — 5 р (на официальный сайт, с возможностью бесплатного скачивания);
- видео — по договоренности.
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