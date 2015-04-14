Статьи об оформлении документов для выезда за границу

Требуется автор для написания статей об оформлении документов для выезда за границу. Обязательно иметь опыт работы с данными темами или готовность в них разобраться; а также уметь создавать качественный контент, адекватно и логично излагать информацию.

Схема работы:

• вы получаете ТЗ с требованиями по объему статьи и ключевиками

• пишете материал в соответствии с ТЗ

• добавляете фото, скриншоты (обсудим)

Требования:

• Грамотность!!!

• Пунктуальность, ответственность, порядочность.

• Интерес к тематике сайта.

• Быть на связи через Skype.

• Вовремя сдавать работу.

• Объемы — 50000-60000 символов.

Основные требования к тексту:

• Уникальность (по Адвего Плагиатусу) — 90%, шингл 4.

• Тошнота: академическая — до 9, для отдельных слов — до 5.

• Раскрытие темы.

• Отсутствие «воды».

Информация в материалах должна быть достоверной.

Оплата за 1000 знаков (без пробелов) – 45 руб.

При ответе на проект указывайте соответствие требованиям и примеры работ.

Дополнительно оплачивается:

- картинка из поиска (если хорошего качества и в тему) — 3 р.;

- скриншот — 5 р.;

- таблица – 20 р.;

- полезная ссылка — 5 р (на официальный сайт, с возможностью бесплатного скачивания);

- видео — по договоренности.