Заказ № 6376 Курсовой проект по товароведению Тип: курсовой проект Дисциплина: товароведение Тема: Товароведение кисломолочных продуктов Кол-во стр – 30. Дата - 18.04 Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой ...
Диплом: Туризм
Здравствуйте.
Нужно сделать диплом.
Тема: Роль рекламы в деятельности туристского предприятия.Разработка медиаплана на примере турфирмы tour-box.
Объем: 60 стр. Не больше.
Уникальность от 65% по антиплагиату.
Цена 6000р
Срок 10–12 дней.
Ждем заявок.
Заявки фрилансеров
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