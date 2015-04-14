Курсовые и Эссе

Тема: 2 курсовых, 1 эссе.....надеюсь на опт!) требование в эл виде. Вышлю на почту так как обьемное

Экономика Фирмы - эссе

Требования к письменным работам, и, особенно, к плагиату - соблюдать! (приведены ниже). Объем - не менее 5 страниц. Список литературы в эти страницы не входит.

Даю вам большую свободу в выборе темы. Это может быть один из представленных ниже афоризмов или конкретная тема.

1. Главное противоречие нашего времени: хорошо работать мы ещё не можем, а плохо зарабатывать уже не хотим. Неизвестный автор

2. Рынки, так же как парашюты, срабатывают только, если они открыты. Хельмут Шмидт

3. Плановая экономика учитывает в своих планах все, кроме экономики. Кэри Макуильямз

4. Великой нацией нас делает не наше богатство, а то, как мы его используем. Теодор Рузвельт

5. Бизнес – это искусство извлекать деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию. Макс Амстердам

6. Пусть лучше бизнесмены ведут свое дело честно, чем отдают часть сверхприбыли на благотворительность. Теодор Рузвельт

7. Только два стимула заставляют работать людей: жажда заработной платы и боязнь ее потерять. Генри Форд

8. Время – это капитал работника умственного труда. Оноре Бальзак

9. Кто покупает лишнее, в конце концов продает необходимое. Бенджамин Франклин

10. Все хозяйственные операции можно в конечном счете свести к обозначению тремя словами: люди, продукты, прибыль. На первом месте стоят люди. Если у вас нет надежной команды, то из остальных факторов мало что удастся сделать. Ли Якокка

11. То, что государство дает, оно сначала должно забрать. Джон Коулман

12. Каким вы видите идеальное предприятие?

13. Что является важнейшим ресурсом для предприятия: труд, земля, капитал, информация или предпринимательский талант?

14. Возможна ли экономика без производственных предприятий?

15. Бесконечный рост производительности труда: возможен или нет?

16. Повышение производительности труда: работать больше или лучше?

17. Что важнее «экономический эффект» или «экономическая эффективность»?

18. «Белые воротнички» против «синих воротничков»: без кого сможет обойтись предприятие?

шрифт Times New Roman

12-14 шрифт

1-1,5 интервал

выравнивание по ширине

абзацный отступ 1 см

поля: везде по 2 см рекомендовано

Список литературы НЕ ВХОДИТ в минимальный объем эссе.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Wikipedia в работе, НЕ ССЫЛАТЬСЯ на нее.

Как минимум одна ссылка - статья в журнале, желательно не старше 3 лет издания. Читайте Вестник ЧелГу по научной направленности эссе.

Все работы проверяю на плагиат. Если авторского текста меньше 50% сразу ставлю 0 баллов.

Внимательно читайте задание или название темы, не перефразируйте их еще на этапе поиска информации.

Компьютерные сети/Выч. системы, сети и телекоммуникации - курсовая работа

Курсовая работа состоит из двух частей: теоретической (исследовательской) и практической.

В рамках первой части, необходимо всесторонне рассмотреть тему курсовой работы и подготовить отчет о выполненной работе. В рамках второй части, необходимо решить практическое задание и на основе решения пройти результирующий тест.

ВНИМАНИЕ !!!

Основываясь на работах предыдущих курсов были выделены основные ошибки при выполнении работ. Отнеситесь пожалуйста, максимально серьезно, иначе придется по 10 раз переделывать работу!

1) Работу необходимо сдавать с выполнением всех предъявляемых требований к оформлению.

Требования изложены в Положении.

2) Важно работать на над стилистикой работы. Нужно придерживаться научного стиля, а ни в коем случае не смешение, типа разговорного и публицистического стилей.

По изложению текста, в том числе, можно прочитать в Методических указаниях к выполнению курсовой работы.

3) В введении обязательно должна быть сформулирована цель работы и задачи.

Опять же по структуре и содержанию работы читаем в приложенных в курсе документах.

4) В темах курсовых работ, в качестве подпунктов, перечислены примерные основные вопросы на которые нужно будет ответить в рамках выполнения работы.

! Продумывайте структуру работы самостоятельно, предложенные вопросы не являются заголовками работы.

В заголовках НЕ ДОПУСТИМО использовать вопросительную форму.

5) Титульный лист, оглавление и список литература предложены как шаблон в форме Приложений к Положению о курсовой работе. Вы будете изменять шаблоны под себя, удаляйте слова "Приложение"!!!

6) Руководителем курсовой работы является преподаватель кафедры информационных технологий М.Ю. Косенко.

Рекомендации:

Для удобства прохождения теста рекомендую из выполненной Вами работы собрать аккуратную табличку со следующими столбцами:

Название подсети,

Выделенный размер (на подсеть),

Адрес подсети,

Маска (длина префикса),

Десятичная маска,

Диапазон доступных адресов (в подсети),

Адрес широковещания,

Адрес маршрутизатора (первый адрес в доступном диапазоне),

Диапазон адресов хостов,

Резерв адресов.

Обрачу внимание, что главной целью было научиться разрабатывать схему адресации с минимальным расходом адресов! Адреса подсетей объединяющих маршрутизаторы используются в тесте, но конкретных вопросов про них нет. Что бы не было путаницы при ответе, поясню как они выбирались. Адресные пространства выделялись для каждой подсети объединяющей маршрутизаторы в следующем порядке подсетей: R1 – R2 R1 – R3 R2 – R4 R3 – R5 R3 – R6 R4 – R7 R4 – R8. Адреса же для интерфейсов выбирались исходя из номера маршрутизатора: интерфейсу маршрутизатора с меньшим номером - меньший адрес в выделенном пространстве адресов. Т.е. в случае подсети R4 - R7, интерфейсу R4 назначается младший адрес в выделенном для этой подсети пространстве адресов. В вопросах с вводом ответа, если не указана форма ответа, то это просто число.

Тема определяется, вот возможные варианты:

0. Обзор техник сетевых атак на канальном уровне модели OSI и методы противодействий.

0.1. С какой целью специалисту необходимы знания о сетевых атаках канального уровня?

0.2. Зачем нужна модель OSI? Каковы функции канального уровня модели?

0.3. Какие техники атак можно выделить на канальном уровне?

0.4. Какие существуют способы противодействия этим атакам?

1. Обзор техник сетевых атак на сетевом уровне модели OSI и методы противодействий.

1.1. С какой целью специалисту необходимы знания о сетевых атаках сетевого уровня?

1.2. Зачем нужна модель OSI? Каковы функции сетевого уровня модели?

1.3. Какие техники атак можно выделить на сетевом уровне?

1.4. Какие существуют способы противодействия этим атакам?

2. Обзор техник атак отказа в обслуживании и методы противодействия.

2.1. С какой целью специалисту необходимы знания об атаках типа отказ в обслуживании?

2.2. Зачем нужна модель OSI?

2.3. Какие техники атак типа отказ в обслуживании можно выделить?

2.4. Какие существуют способы противодействия атакам типа DDOS?

3. Обзор методов обнаружения сетевых атак.

3.1. С какой целью специалисту необходимы знания о методах обнаружения сетевых атак?

3.2. Зачем нужна модель OSI?

3.3. Какие методы обнаружения сетевых атак можно выделить?

3.4. Какие существуют системы обнаружения сетевых атак?

4. Обзор техник атак и обхода брандмауэров.

4.1. С какой целью специалисту необходимы знания о методах обхода брандмауэров?

4.2. Зачем нужна модель OSI?

4.3. Какие методы обхода брандмауэра можно выделить?

4.4. Какие методы защиты от обхода брандмауэра можно выделить?

5. Обзор сетевых атак и подходов к защите.

5.1. С какой целью специалисту необходимы знания о методах сетевых атак?

5.2. Зачем нужна модель OSI?

5.3. Какие виды сетевых атак можно выделить?

5.4. Какие подходы к защите от сетевых атак можно выделить?

6. Протокол SNMP. Методы сетевых атак и защиты.

6.1. С какой целью специалисту необходимы знания о методах атак на протокол SNMP?

6.2. Протокол SNMP: описание, предназначение.

6.3. Какие техники атак на протокол SNMP можно выделить?

6.4. Какие существуют способы противодействия этим атакам?

7. Протокол DNS. Методы сетевых атак и защиты.

7.1. С какой целью специалисту необходимы знания о методах атак на протокол DNS?

7.2. Протокол DNS: описание, предназначение.

7.3. Какие техники атак на протокол DNS можно выделить?

7.4. Какие существуют способы противодействия этим атакам?

8. Протокол STP. Методы сетевых атак и защиты.

8.1. С какой целью специалисту необходимы знания о методах атак на протокол STP?

8.2. Протокол STP: описание, предназначение.

8.3. Какие техники атак на протокол STP можно выделить?

8.4. Какие существуют способы противодействия этим атакам?

9. Спам атаки. Методы защиты.

9.1. С какой целью специалисту необходимы знания о методах спам атак?

9.2. Какие протоколы используются в электронной почте?

9.3. Какие техники спам атак?

9.4. Какие существуют способы противодействия этим атакам?

В приложении остальная информация(Имена приложений сходятся с названием предмета)