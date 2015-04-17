Найти в классической литературе упоминания элементов маркетинга

Необходимо:

1. Взять любое произведение русской классической литературы (кроме "Вишневого сада" и "Мертвых душ").

2. Найти в этом произведении 5 различных элементов маркетинга. Элементы маркетинга - это 7P (цена, товар, место, продвижение, люди, процесс, физическое свидетельство). Из этих семи элементов можно выбрать ЛЮБЫЕ пять.

3. Привести цитаты из выбранного произведения (всего 5 цитат), где упоминаются элементы маркетинга в формате "элемент маркетинга - соответствующая ему цитата".