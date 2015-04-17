Найти в классической литературе упоминания элементов маркетинга

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Необходимо:

1. Взять любое произведение русской классической литературы (кроме "Вишневого сада" и "Мертвых душ").

2. Найти в этом произведении 5 различных элементов маркетинга. Элементы маркетинга - это 7P (цена, товар, место, продвижение, люди, процесс, физическое свидетельство). Из этих семи элементов можно выбрать ЛЮБЫЕ пять.

3. Привести цитаты из выбранного произведения (всего 5 цитат), где упоминаются элементы маркетинга в формате "элемент маркетинга - соответствующая ему цитата".

10 лет назад
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Александр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

vikoll
33 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$2
3 дня
Виктория мастерски справилась с поставленной задачей. Несмотря на своеобразность формулировки задания, Виктория поняла его на 100% верно и на 100% верно реализовала проект. Все на высшем уровне, четко и профессионально. Без сомнений рекомендуем!
Доброжелательный и четкий в постановке задачи заказчик, в придачу - молниеносный в оплате. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
babuinische
57 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
3 дня
Довольны сотрудничеством на 100%. Станислав творчески и очень ответственно подошел к проекту. Без преувеличения можно сказать, что это то случай, когда работа сделана лучше и быстрее, чем изначально требовалось. Приятно удивил авторский подход и оригинальное изложение материала. Без сомнений рекомендуем!
Свое алаверды начну со слов «Да пожелаем же всем таких заказчиков!». Я не чувствовал себя нанятым за деньги исполнителем. Скорее это походило на сотрудничество в маленьком таком проекте. Была корректно поставлена творческая задача, при этом оставлено широкое поле деятельности. Мои партнеры по проекту не впали в состояние шока от предложенного варианта. За что им большое мерси. Не менее огромное спасибо за моментальный перевод денег максимально удобным для меня способом. Удачи, ребята! Все непременно работайте с ними – получите удовольствие!
Willo
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$8
2 дня
Евгений в кратчайшие сроки отлично решил поставленную задачу. Работа выполнено ответственно, с глубоким пониманием и на высоком уровне. При этом по объему даже больше, чем требовалось. Рекомендуем как ответственного и грамотного исполнителя, работающего на совесть.
Идеальный работодатель. Исчерпывающее описание задачи, коммуникабельность, оперативность оплаты - все на высочайшем уровне. Рекомендую ответственным соискателям.

Заявки фрилансеров

vikoll
33 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
babuinische
57 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
Willo
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад