Дипломная работа

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Дисциплина: Таможенное дело

Тема: Сравнительная характеристика потребительских свойств и конкурентоспособности отечественных и импортных соков.

кол-во стр.: 60-70

оригинальность: 60%

Дополнительно: отчет по практике

кол-во стр.:4

Оригинальность: не обязательно

> Сроки сдачи:

срок 27.05.

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Сроки сдачи:

план на согласование - 15.04

Отчет по практике - 28.04

РАБОТУ СДАВАТЬ СТРОГО по главам:

первая глава с введением - 25.04

вторая- 8.05

третья с заключением - 27.05

10 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

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