Оценка финансового состояния предприятия

Готовый диплом!!! нужно только подкорректировать замечания в последней главе.

1- актуализировать экономическое состояние (примерно 3 я страница......), 2- исправить ставку по кредиту, т.к. кредитная ставка изменилась в %, 3 - что собственных 60-50%, а созаемных 40%...? 4 - стоимость материалов ,электроэнергии, песок, кирпич и т.д., их стоимость изменилась... 5 - заработная плата не ниже 14%... 6 - инфляция 16% прогнозирующая, найти обоснование на следующий год ... 7 - ставка рефирансирования проверить актуальность ставки? 8 - таблица по балансу рабочих дней по 2015 году, где?