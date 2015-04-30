Дипломная работа по ботанике

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Дисциплина: Ботаника

Тема: Воздушный банк семян прибрежных травянистых растений

Кол-во страниц: 50-60

Оригинальность: 60

Срок: 30.04.2015

Дополнительно:

Есть практическая часть (проращивание семян,список растений),нужно обработать данную информацию и сделать выводы + теор. часть. есть только 2й опыт,1 клиент сможет предоставить позже.Работу отправлять по частям на согласование.

10 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

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