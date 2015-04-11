Курсовая.Предмет: База Данных

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курсовая.Предмет: База Данных

Тема: Учет домашних финансов

Количество страниц:30-35

антиплагиат не меньше 50 %.Есть методические указания.СУБД - VisualFoxPro 9.0

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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