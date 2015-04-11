КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «Основы интегрированных коммуникаций»

курсовая по "экономике организации", там задачи по спецификации железной дороги.40 стр.тема«Расчет экономических показателей работы предприятия железнодорожного транспорта». 5 мая. Мой вариант- 4, в некоторых местах подписано после запятой два числа. Нужно решать с ними.