КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «Основы интегрированных коммуникаций»

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Закрыт1 заявка43 просмотра

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Основы интегрированных коммуникаций».Нужна правка.

нужны аннотации и приложения. Поднять антиплагиат до 65.Курсовую приложил.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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