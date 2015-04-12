Тема дипломной работы: Основные направления профилактики и борьбы с коррупцией в структурах государственной и муниципальной службы Объем работы: 60-70 страниц Срок сдачи: Полная работа - 24.05.2015 (до 10.00 МСК) Учебное заведение ВВАГС ...
Автореферат по арбитражному процессу (6650)
Тема: объединение ВАС и ВС как способ усиление судебной практики
Объем - 12 стр. Шрифт - 14
Срок - 12.04.15
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $6000Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт10 лет назад
Диплом. Уголовный процесс. (речь и доклад плюс).Тема: "Защита прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве. 60 страниц, максимум 70, антиплагиат +Закрыт10 лет назад
- $150
Во вложении. Срок 27 апреляЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать реферат по книге: Горбачев М.С. Августовский путч (причины и следствия). — М.: Изд-во „Новости", 1991. Объемы: 20 стр от введения до списка источников. В работе должны быть: введение, заключение, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт10 лет назад
реферат для аспирантуры, научные револ-ии и их роль в науке 20 страниц срок и стоимость в рублях?Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
На 35 страниц Вот метода https://yadi.sk/i/G8mVb3eEfuEpK Стоимостьв рублях и срок?Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
кто может помочь посчитать в программе "статистика" Мне нужна консультация, тк кое что посчитала, что-то не знаю как считать, что-то посчитала, но выдает 100%- чего быть не может.Закрыт10 лет назад
Заказ №6401 Экономика. Расчет отпуска и его компенсации Есть методика расчета очередного отпуска и компенсация на отпуск при увольнении на примерах какой либо организации. Кол-во стр - 30 Дата - 16.04 ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Заказ №6365 Дипломная работа по педагогике Тип: дипломная работа Тема: "Развитие социокультурной компетенции у младших школьников на уроках иностранного языка в процессе работы над творческим проектом" иностранный язык (имеется ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Заказ №6364 Курсовая работа по психологии Тип: курсовая работа Тема: Группа как субъект организационного поведения Срок: 17.04.15 Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.Закрыт10 лет назад