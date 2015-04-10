Статистика

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Закрыт1 заявка46 просмотров

кто может помочь посчитать в программе "статистика"

Мне нужна консультация, тк кое что посчитала, что-то не знаю как считать, что-то посчитала, но выдает 100%- чего быть не может.

10 лет назад
gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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