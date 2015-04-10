Описание фото

Здравствуйте, друзья!

Сразу хочу предупредить, если Вы застенчивый, слабонервный или озабоченный человек или у Вас очень ревнивая жена/девушка ЭТА РАБОТА НЕ ДЛЯ ВАС!!!

Суть проста, нужно наполнение адалт сайта. ничего супер пупер писать не нужно, то что вижу то и пишу))) но должно быть складно.

условия просты, я скидываю ссылки Вы пишите описания и отправляете мне. по каждой ссылке будет несколько фото, каждое описывать не нужно, а описываете действо в целом т.е одна ссылка одно описание.

каждое описание должно быть не меньше 350 зн. Сейчас нужно сделать 35 описаний

В заявке пишите "Готов делать описания для адалт сайта" и оставляйте скайп для связи