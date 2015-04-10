Контрольная по экономике

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Закрыт1 заявка98 просмотров

Заказ №6340. Контрольная по экономике

Тема: «Экономика организации предприятия»

Решить контрольную до 16.04.

Вариант №1: теоретический вопрос - 15стр + задача

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.

10 лет назад
workbest
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7 лет назад

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