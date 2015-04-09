Построить таблицу

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Закрыт2 заявки76 просмотров

Задание №6324

Построить таблицу

Есть график, нужно построить таблицу и вписать туда координаты каждой точки графика (х,у). График нарисован в Maple.

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.

10 лет назад
workbest
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7 лет назад

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