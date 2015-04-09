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Закрыт1 заявка114 просмотров

тема Инвестиционное обеспечение реструктуризации промышленного предприятия города Москвы

Учебная дисиплина Финансы, деньги, кредит

Примерное кол-во страниц 60-80

2 главы из 3 до 14 апреля, третью можно позже

антиплагиат 80%

оплата после проверки руководиелем

бюджет 5000

10 лет назад
vov25323046
Владимир 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров