Дипломная работа по спец. фельдшер, лечебное дело.

Куросовая. экономика строительства."Производственная программа годового плана строительной организации". до 22 апреля,40 стр.методички нет,есть аналогичная работа другого варианта. в той работе все есть,просто практика,теорию думаю с той работы можно вставить.4 вариант, экономика строительства.нужно чтобы была оформлена ...