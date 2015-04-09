Дипломная работа по спец. фельдшер, лечебное дело.

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Закрыт3 заявки278 просмотров

Тема: «Особенности оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при политравме»

Срок: 1 мая

Объем: страниц 35-40

1 глава теоритическая , а 2 практическая

нижедолжны быть выводы к главам,приложения и т.д и классификация как параграф к 1 главе

Оставляйте заявки, указывая сумму в рублях и сроки выполнения.

10 лет назад
Diplomki
Артём 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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