Diplomki

Артём Diplomki

 
31 годКазахстан/Астана
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Ищу дизайнера

Ищу добросовестных и порядочных исполнителей на долгосрочное сотрудничество и дружеские отношения :) 

Отзывы фрилансеров
Mama_Jein
Евгения 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
2 балла
8 лет назад
Курсовая по микроэкономике
Работа выполнена, но не оплачена, сообщения игнорируются.
tovkaleva
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Курсовая по микроэкономике
+
Всё хорошо
Ответный отзыв
helenira
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Курсовая коллежда
Спасибо, все отлично!
Ответственный исполнитель! Всё оперативно, качественно и аккуратно. Рекомендую!
Ответный отзыв
stars21
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Курсовая на тему Исполнительная власть в системе управления государст.
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Ответный отзыв
Mama_Jein
Евгения 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Курсовая по бухгалтерии
Спасибо за интересный заказ, оперативную оплату.
Спасибо за отличную работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв