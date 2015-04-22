Название: YOSHI (йоши) или YOSHI SUSHI можно как заглавными так и прописными буквами. Особых предпочтений нет. Логотип должен выглядеть свежо и интересно. Ориентируемся на средний ценовой сегмент. ЙОШИ это маленький добрый динозаврик. Можно попробовать обыграть это, использовав ...
Ищу добросовестных и порядочных исполнителей на долгосрочное сотрудничество и дружеские отношения :)
- $90Логотипы и Знаки56 заявокЗакрыт8 лет назад
1) Курсовой проект. Желательно оформить, но можете и просто написать программу. Задание: Разработать резидентный обработчик прерывания, который при вызове из программы двигает последнюю строку экрана вправо. Разработать тестирующую программу.На Ассемблере 2)Лабораторная работа. Просто решить 1 задачу: Задание: ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Тема: Сочетание различных форм и средств контроля и самоконтроля знаний учащихся на уроках математики Объем: 25-35 листов Срок: до конца мая Студенту педагогического ВУЗа Специальность : Математика Если вы владеете украинским языком, то желательно написать работу на украинском, но не ...Закрыт9 лет назад
Тема: "контроль как фактор укрепления исполнительской дисциплины персонала предприятия". Специальность: Государственное и Муниципальное Управление. Требования: Во второй части курсовой работы нужно создать свое предприятие, написать его характеристику, миссию, дерево целей, проанализировать конкурентов, составить хозяйственный портфель, сделать матрицу ...Закрыт9 лет назад
Дипломная работа на тему моделирование финансовых рисков на примере рынка ценных бумаг Описание: Необходимо рассмотреть все методы оценки финансовых рисков. Рассмотреть методы GARCH и ARCH на конкретном примере акций какой-либо компании(желательно Казахстана, но можно и России ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо провести рерайт и поднять процент уникальности курсовой работы с 19% до 50-60%. Указывайте сумму в рублях и срок выполнения в заявке. Проверяется на EtxtAntiplagiatКопирайтинг14 заявокЗакрыт9 лет назад
Задачи в приложении. Указывайте свои цены и сроки.Закрыт9 лет назад
Спецальность: микроэкономика. Тема понятие альтернативных издержек. Объем 35 стр. Срок: 5 дней План: 1 Глава: будут теоретические основы (аспекты) предметы исследования . 2 Глава: состояние предмета исследования (о чем?) Для соостветствия объекта исследования оценка рк которая была в ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Курсовая по авиации. Есть 2 варианта готовых курсовых. Есть методичка с теорией и с вариантами. Необходимый вариант - 4. Теория из методички. Расчетная часть по аналогии с готовой работой используя данные из методички. Методичка http://vk.com/doc112858851_384014332?hash=45c7055584b8d4b80a&dl=8f6386d499f1b4c3fd Готовые курсовые ...Чертежи и Схемы5 заявокЗакрыт9 лет назад
ТРЕБОВАНИЯ К САМОЙ РАБОТЕ: Курсовая работа на тему «Экономическая эффективность использования прямых смешанных перевозок грузов» работа не будет проверяться на антиплагиате, стр.25–40, 1 глава и половина 2ой уже готовы. нужно саму проблему выявить и расчеты. Структура курсового ...Закрыт9 лет назад
Тема: Расчет линейных цепей. Объем: около 15 страниц (только расчетная часть). Задание прикреплено. Срок: 2 недели Методички нет. Заказчик пишет: "Преподаватель сказал, что 2 формулы нагуглить и за 2 дня решить можно. то, что оранжевым выделено-мой вариант"Закрыт9 лет назад
тема: "управление системой мотивации персонала на примере организации ооо стройтэкс". срок сдачи практики к 20 апреля(1 часть диплома там же как отчет) остальное к концу мая. плана нет, с руководителем пообщаюсь только 20 апреля. методичка по ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
В связи с негативным опытом хотелось бы обратить особое внимание на то, что я ищу исполнителя, который: -сможет писать грамотно и не угловато, без неуклюжих вводных конструкций и несогласованных частей предложения. -сможет вникнуть в тему курсовой, которую ...Закрыт9 лет назад
Специальность: право и организация соц.обеспечения ТЕМА РАБОТЫ: "виды гражданско-правовых договоров' Срок: до 10 мая (по возможности скидывать по главам по мере написания) Объем: 30 стр методичка есть, так же есть содержание, по которому нужно писать курсовую (отправлю кандидатам) Указывайте сумму ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт9 лет назад
Тема: «Особенности оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при политравме» Срок: 1 мая Объем: страниц 35-40 1 глава теоритическая , а 2 практическая нижедолжны быть выводы к главам,приложения и т.д и классификация как параграф к 1 главе Оставляйте заявки, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Дисциплина: Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический мониторинг. ТЕМА: Мониторинг оксидов азота и озона в атмосферном воздухе. Основные вопросы: 1. Провести характеристику существующих современных видов мониторинга атмосферного воздуха и обосновать выбор предположенного мониторинга. 2. Провести анализ литературных ...Закрыт9 лет назад
Указывайте стоимость в рублях и примерный срок. имеется методичка и план утвержденный у научного руководителя. Все файлы скину кандидатамРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт9 лет назад
курсовой проект по технологии и организации перегрузки груза на причале порта или транспортного терминала. срок сдачи конец апреля, а сделать лучше до серидины. Есть вузовская "метоичка" , которая описывает каждый пункт по решению курсовой, вместе с ...Закрыт9 лет назад
Курсовая Описание: Пятиканальное реле времени на микросхеме Atiny 2313A Технические данные: Для подключения бытовой техники до 999 минутЗакрыт9 лет назад
Тема : Страховой рынок Казахстана: современное состояние и приоритеты развития Объем: 60 стр. Срок: до мая методичка прикрепленаРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт9 лет назад