В связи с негативным опытом хотелось бы обратить особое внимание на то, что я ищу исполнителя, который: -сможет писать грамотно и не угловато, без неуклюжих вводных конструкций и несогласованных частей предложения. -сможет вникнуть в тему курсовой, которую ...