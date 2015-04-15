Курсовая работа по Основам Теории цепей (расчётная часть)

Тема: Расчет линейных цепей.

Объем: около 15 страниц (только расчетная часть).

Задание прикреплено.

Срок: 2 недели

Методички нет.

Заказчик пишет: "Преподаватель сказал, что 2 формулы нагуглить и за 2 дня решить можно.

то, что оранжевым выделено-мой вариант"