№ заказа 6266. Диплом по автоматизации процесса продаж Тип работы: ____Дипломная работа_______ Тема__ Автоматизация процесса продаж объектов жилой недвижимости в строительной компании Содержание ___________есть______________ Кол-во стр _________40-50стр._____________ ...
Курсовая работа по Основам Теории цепей (расчётная часть)
Тема: Расчет линейных цепей.
Объем: около 15 страниц (только расчетная часть).
Задание прикреплено.
Срок: 2 недели
Методички нет.
Заказчик пишет: "Преподаватель сказал, что 2 формулы нагуглить и за 2 дня решить можно.
то, что оранжевым выделено-мой вариант"
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
предмет: физическая культура тема: Лечебная и физическая культура по профильному заболеванию 20-22 стр.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт10 лет назад
По физической культуре: 1. Здоровый образ жизни студента 20-22 стр.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт10 лет назад
Дисциплина: Дизайн Тема: дизайн проект интерьеров культурно-образовательного центра Кол-во страниц: 100 Оригинальность: 60% Срок: 18.05.2015Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
10 стр. Уникальность не ниже 75%. 1. Назвать и описать проблемы выпускников ВУЗов гуманитарного профиля при трудоустройстве (Москва). 2. Описать модель (профессионально-ориентированную) трудоустройства выпускников гуманитарного вуза (Москва). Рисунки, таблицы.Закрыт10 лет назад
60-70 страниц 8-10 дней АП от 80%Закрыт10 лет назад
Заказ №6357. Написать курсовой проект Тип: курсовой проект Тема: "Символико - аллегорические образы водной стихии в проповедях и молитвословиях Кирилла Туровского" Объем: 30стр Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.Закрыт10 лет назад
- $59
Тема дипломной работы: Анализ и пути повышения эффективности предприятия с использованием аутсорсинга (на примере АО «Федеральная пассажирская компания») Имеется план работы,методические указания.Имеется готовая 4 глава. Сейчас нужно доработать 5 главу(исправить некоторые замечания) ...Закрыт10 лет назад
№ заказа 6367. Написание консультационного проекта Направление: стратегический менеджмент Тип работы: __Консультационный проект ___ Кол-во стр __________60-70стр.___________ Язык написания_______укр._____________ Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад