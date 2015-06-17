Дипломная работа

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Завершен1 заявка108 просмотров

Дисциплина: Дизайн

Тема: дизайн проект интерьеров культурно-образовательного центра

Кол-во страниц: 100

Оригинальность: 60%

Срок: 18.05.2015

10 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

webmax92
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$5
30 дней
Спасибо. Работа выполнена отлично, все в срок, автор всегда на связи
Отличный заказчик! Оплата в срок и всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее на сотрудничество

Заявки фрилансеров

webmax92
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад