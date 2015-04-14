Диплом по автоматизации процесса продаж

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№ заказа 6266. Диплом по автоматизации процесса продаж

Тип работы: ____Дипломная работа_______

Тема__ Автоматизация процесса продаж объектов

жилой недвижимости в строительной компании

Содержание ___________есть______________

Кол-во стр _________40-50стр._____________

Язык написания___рус.____________________

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10 лет назад
workbest
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11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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