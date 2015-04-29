Химия

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Завершен3 заявки149 просмотров

необходимо написать статью на тему: влияние химии на наш организ.(конкретно тему и вопросы для рассмотрения напишу автору)Статья по химии, для НО . Автор должен разбираться в малекулярной хими.

10 лет назад
gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

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Анатолий 
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$15
3 дня
Анатолий не первый раз делает для меня работу. Всегда хорошо!Спасибо за работу. Рекомендую к сотрудничеству.
Всё хорошо, Сотрудничеством доволен, рекомендую как честного заказчика.

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Анатолий 
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад