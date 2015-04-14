Курсовая. Микроэкономика.Тема: Рынок: понятие, классификация.До 20.04.15. От 25 до 30 стр. Вопросы, которые должны быть рассмотрены: что есть рынок?(разные определения, разные подходы); классификация рынков; свободный рынок, признаки; состояние рынка в современной Российской экономике (рассмотреть как отдельный вопрос), сформировался ли у нас рынок, какие есть проблемы, роль государства (разные точки зрения), есть ли у нас свободный рынок(отечественные ученые и их дискуссии); и т.д. Антиплагиат 70.