Курсовая-Теория государства и права.

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок143 просмотра

курсовая-Теория государства и права.Тема:Структура правоотношений, до 20 апреля, от 25-35стр, не включая список литературы,использование научной литературы нпа, монографий, статей журналов, авторефератов диссертаций и пр. оформление стандартное.подлинность работы не менее 60% план отсутствует.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров