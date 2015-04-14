№ заказа 6378. Курсовая по автоматизации управления Тип работы: Курсовая работа Тема:_Автоматизация_управления_библиоте-кой________________ К-во страниц: __________25стр ____________ Язык написания_________рус._____________ Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.
Курсовая-Теория государства и права.
курсовая-Теория государства и права.Тема:Структура правоотношений, до 20 апреля, от 25-35стр, не включая список литературы,использование научной литературы нпа, монографий, статей журналов, авторефератов диссертаций и пр. оформление стандартное.подлинность работы не менее 60% план отсутствует.
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