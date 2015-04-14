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Курсовая по коммуникациям в интернете
Заказ №6369 Курсовая по коммуникациям в интернете
Тип: курсовая работа
Тема: "Коммуникация в интернете"
Нет плана, должно быть две главы( одна теоретическая, одна практическая)
Объем: 30 страниц
Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.
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