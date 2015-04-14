Курсовая по коммуникациям в интернете

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Заказ №6369 Курсовая по коммуникациям в интернете

Тип: курсовая работа

Тема: "Коммуникация в интернете"

Нет плана, должно быть две главы( одна теоретическая, одна практическая)

Объем: 30 страниц

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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