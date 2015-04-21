Курсовая работа

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Закрыт1 заявка145 просмотров

Нужна практическая курсовая по компьютерной электронике.

Объем 25-30 стр.Срок до 21.04.2015 г.

План и методичка есть. Жду ответа! Спасибо!

10 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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