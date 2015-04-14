тема:Использование современных методов фотограмметрических обработок снимков при решении задач землеустройства, земельного кадастра и мониторинга".
Реферат по строительству
Факультет: Строительство
Предмет, дисциплина: Энергоэффективное проектирование и строительство гражданских зданий
Тема работы: Тепловые источники энергоэффективного дома. Автономные источники теплоснабжения. Газоснабжение. Тепловые сети.
Тип работы: Реферат
Содержание: Теория
Объем работы: 10-15 страниц
Срок выполнения: 19 апреля
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Анализировать различные точки зрения по вопросу, выработать собственный подход; глубоко проработать тему, используя разнообразную литературу; обосновывать выводы; грамотно писать и оформлять реферат, не допускать орфографических, синтаксических и стилистических ошибок.
Бюджет 800р., оплата по факту сдачи работы мне
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