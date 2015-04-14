Реферат по строительству

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок178 просмотров

Факультет: Строительство

Предмет, дисциплина: Энергоэффективное проектирование и строительство гражданских зданий

Тема работы: Тепловые источники энергоэффективного дома. Автономные источники теплоснабжения. Газоснабжение. Тепловые сети.

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория

Объем работы: 10-15 страниц

Срок выполнения: 19 апреля

Антиплагиат.ру от 70%

Анализировать различные точки зрения по вопросу, выработать собственный подход; глубоко проработать тему, используя разнообразную литературу; обосновывать выводы; грамотно писать и оформлять реферат, не допускать орфографических, синтаксических и стилистических ошибок.

Бюджет 800р., оплата по факту сдачи работы мне

10 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дипломная работа (Экономика и управление)

    Тема: Организация контроля деятельности персонала в организации на примере ооо Объем: 70л. Срок: до 18 апреля нужна 2 (практическая) глава До конца апреля - диплом целиком. 3 главы. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Химия

    необходимо написать статью на тему: влияние химии на наш организ.(конкретно тему и вопросы для рассмотрения напишу автору)Статья по химии, для НО . Автор должен разбираться в малекулярной хими.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Реинжиниринг БП

    Требуется человек, который умеет делать бизнес-процессы с входными и выходными потоками. Работа очень простая. Нужно составить две схемы БП "как есть" и "как будет". Модель первой будет дана, нужно только сделать в другой форме ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Курсовая. Микроэкономика

    Курсовая. Микроэкономика.Тема: Рынок: понятие, классификация.До 20.04.15. От 25 до 30 стр. Вопросы, которые должны быть рассмотрены: что есть рынок?(разные определения, разные подходы); классификация рынков; свободный рынок, признаки; состояние рынка в современной Российской экономике (рассмотреть как ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Диплом по прикладной информатике(в экономике)

    тема дипломной работы: "Автоматизация процесса функционирования информационного отдела предприятия". На примере банка русский стандарт. Присутствует методичка и материалы.не надо формул, антиплагиат 70.Предмет прикладная информатика (в экономике). Так же нужен отчёт по практике.

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Курсовая-Теория государства и права.

    курсовая-Теория государства и права.Тема:Структура правоотношений, до 20 апреля, от 25-35стр, не включая список литературы,использование научной литературы нпа, монографий, статей журналов, авторефератов диссертаций и пр. оформление стандартное.подлинность работы не менее 60% план отсутствует.

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад