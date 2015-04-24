Поднять уникальность работы.

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Завершен14 заявок193 просмотра

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С 50% до 85%.

Отчет с выделением заимствований я предоставлю.

Всего в работе 95 стр.

Файл и отчет вышлю на почту.

Тематика - журналистика.

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10 лет назад
vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
10 лет назад
$15
2 дня
Все гуд, спасибо.
Все хорошо. Спасибо

Заявки фрилансеров

ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
10 лет назад

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