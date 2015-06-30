Добрый день.

Имею опыт написания работ по дисциплине маркетинг, логистика, связи с общественностью, менеджмент, экономика, история, право, психология, литература. Высшее образование по специальности маркетинг.

Посещала форумы и семинары по моей специальности (например, Маркетинг побед, iМаркетинг, HiBrand Сибирь), поэтому знаю о новых тенденциях развития маркетинга в России.

Буду рада сотрудничеству.