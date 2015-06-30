Добрый день.
Имею опыт написания работ по дисциплине маркетинг, логистика, связи с общественностью, менеджмент, экономика, история, право, психология, литература. Высшее образование по специальности маркетинг.
Посещала форумы и семинары по моей специальности (например, Маркетинг побед, iМаркетинг, HiBrand Сибирь), поэтому знаю о новых тенденциях развития маркетинга в России.
Буду рада сотрудничеству.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
10 лет назад
Спасибо!
Ответный отзыв
Все хорошо
$32
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за отличную работу!
Ответный отзыв
Все хорошо. Рекомендовано
$15
10 баллов
10 лет назад
Спасибо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. оплата вовремя.
$20
10 баллов
10 лет назад
Эльвира сдала работу раньше сроков. Качественный и осмысленный рерайт текстов! Рекомендую.
Ответный отзыв
Оплата вовремя, все хорошо.
$30
10 баллов
10 лет назад
Большое спасибо за работу, все в срок как договаривались. Очень обрадовало высокое качество текста
Ответный отзыв
на связь выходит, работы оплачивает.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
13 отзывов
от $30
от 3 дней
нет рейтинга