ela1991

Эльвира ela1991

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад

Добрый день.

Имею опыт написания работ по дисциплине маркетинг, логистика, связи с общественностью, менеджмент, экономика, история, право, психология, литература. Высшее образование по специальности маркетинг. 

Посещала форумы и семинары по моей специальности (например, Маркетинг побед, iМаркетинг, HiBrand Сибирь), поэтому знаю о новых тенденциях развития маркетинга в России.

Буду рада сотрудничеству.

 

Отзывы заказчиков

trogvar1
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$12
10 баллов
10 лет назад
Эссе по эстетике
Спасибо!
Все хорошо
Ответный отзыв
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$32
10 баллов
10 лет назад
Курсовые теоретические бухучет
Спасибо за отличную работу!
Все хорошо. Рекомендовано
Ответный отзыв
vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Поднять уникальность работы
Спасибо!
Хороший заказчик. оплата вовремя.
Ответный отзыв
webstars
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Рерайтинг главы дипломной работы
Эльвира сдала работу раньше сроков. Качественный и осмысленный рерайт текстов! Рекомендую.
Оплата вовремя, все хорошо.
Ответный отзыв
ArcSun
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Эссе по бухучету
Большое спасибо за работу, все в срок как договаривались. Очень обрадовало высокое качество текста
на связь выходит, работы оплачивает.
Ответный отзыв
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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