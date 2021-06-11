noblefoxy

Татьяна noblefoxy

 
24 годаРоссия/Пермь
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Воплощаю Ваши идеи в готовый результат.

Создам продукцию, которая точно Вам понравится.

Мои направления:

  • Фирменный стиль ( логотипы, брендбуки, элементы фирменного стиля)
  • Полиграфия (визитки, флаеры, сертификаты и т.д.)
  • Web-дизайн (лендинг, сайт-визитка, элементы для сайтов)
  • Наружная реклама (билборды, roll-up баннеры и т.д.)
  • Статические баннеры
  • Мелкие работы с которыми справятся Photoshop, Illustrator, CorelDraw, Indesign
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Контакты

Telegram/Viber: +79523324491 (@noblefoxy)

MAIL: [email protected]

Внутренний чат Weblancer

Внимание! Общение и обсуждение ТЗ происходит только в письменной форме, за исключением некоторых случаев.

InDesignCorelDRAWIllustratorPhotoshopБрендбукСайт-визитка
недостаточно оценок
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$10
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Отзывы заказчиков
llolla
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад
$10
10 баллов
2 года назад
Разработка визитки
Все сделано в срок. Визиткой довольны. Спасибо
Задача была поставлена ясно, оплачено было в срок, спасибо за сотрудничество :)
Ответный отзыв
Zdorova1
Карпов 
41 годЛюксембург
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$10
10 баллов
3 года назад
Картинка-шаблон в Фотошопе для конкурса к Евро-2020
Хотел поделиться впечатлением о работе с Татьяной. Идеально поняла идею и красиво все оформила, именно так как нужно было. Предыдущий исполнитель например ни идею не понял, ни дизайн нормальный не сделал, только потратив время. В шаблоне легко все менять самостоятельно для последующих нужд - именно то, что было необходимо. К тому же срок поджимали, а она все сделала очень быстро. Доволен на 100%.
Все отлично, всегда на связи, оплата в срок, спасибо! :)
Ответный отзыв
ela1991
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Адаптация макетов сетом ЧМ - 2
все ок, спасибо,постоянное сотрудничество)
Всё прекрасно как всегда :)
Ответный отзыв
ela1991
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Адаптация макетов
снова срочная задача, выполненная быстро и качественно)
Спасибо за сотрудничество! Все прошло как обычно супер)
Ответный отзыв
ela1991
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Изменить цены в макетах
задача была срочная, сделали очень быстро)
Спасибо за сотрудничество! :)
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
12 отзывов
$10/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
7 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
6 отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
4 отзыва
$10/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
2 отзыва
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Обработка фотографий
2 отзыва
$5/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
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