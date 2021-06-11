Хотел поделиться впечатлением о работе с Татьяной. Идеально поняла идею и красиво все оформила, именно так как нужно было. Предыдущий исполнитель например ни идею не понял, ни дизайн нормальный не сделал, только потратив время. В шаблоне легко все менять самостоятельно для последующих нужд - именно то, что было необходимо. К тому же срок поджимали, а она все сделала очень быстро. Доволен на 100%.