Воплощаю Ваши идеи в готовый результат.
Создам продукцию, которая точно Вам понравится.
Мои направления:
- Фирменный стиль ( логотипы, брендбуки, элементы фирменного стиля)
- Полиграфия (визитки, флаеры, сертификаты и т.д.)
- Web-дизайн (лендинг, сайт-визитка, элементы для сайтов)
- Наружная реклама (билборды, roll-up баннеры и т.д.)
- Статические баннеры
- Мелкие работы с которыми справятся Photoshop, Illustrator, CorelDraw, Indesign
Контакты
Telegram/Viber: +79523324491 (@noblefoxy)
MAIL: [email protected]
Внутренний чат Weblancer
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Я против войны в Украине!
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$10
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Портфолио
- Рекламный разворот124 просмотра
- Флаер по выставке116 просмотров
- Наружный баннер114 просмотров
- Баннеры для сайта еды87 просмотров
- Визитка "Стимул"86 просмотров
- Визитка "tdst"107 просмотров
- Визитка "Передовые технологии"66 просмотров
- Визитка "Котокафе"100 просмотров
- Визитка барбершоп "MR shear"67 просмотров
- Визитка LOGINVEST55 просмотров
- Визитка "СЛОВО"83 просмотра
- Иконки для рулетки97 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Все сделано в срок. Визиткой довольны. Спасибо
Ответный отзыв
Задача была поставлена ясно, оплачено было в срок, спасибо за сотрудничество :)
$10
10 баллов
3 года назад
Хотел поделиться впечатлением о работе с Татьяной. Идеально поняла идею и красиво все оформила, именно так как нужно было. Предыдущий исполнитель например ни идею не понял, ни дизайн нормальный не сделал, только потратив время. В шаблоне легко все менять самостоятельно для последующих нужд - именно то, что было необходимо. К тому же срок поджимали, а она все сделала очень быстро. Доволен на 100%.
Ответный отзыв
Все отлично, всегда на связи, оплата в срок, спасибо! :)
$7
10 баллов
3 года назад
все ок, спасибо,постоянное сотрудничество)
Ответный отзыв
Всё прекрасно как всегда :)
$20
10 баллов
3 года назад
снова срочная задача, выполненная быстро и качественно)
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Все прошло как обычно супер)
$15
10 баллов
3 года назад
задача была срочная, сделали очень быстро)
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! :)
Верстка полиграфии
12 отзывов
$10/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
7 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
6 отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
4 отзыва
$10/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
2 отзыва
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Обработка фотографий
2 отзыва
$5/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга