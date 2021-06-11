Добрый день! Прошу отредактировать данный макет https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1rDNeVmX6U7nbx0I991hT0oihDVeKhUHY изменить сроки с 10.06.2021 по 31.08.2021. поправить в "подвале" Действует только на торговых точках: Сургут, Пыть-Ях.
Адаптировать макет
исходники https://disk.yandex.ru/d/MqyVBKMnKPCrgA
макет https://moskva.sushi-master.ru/actions/emeil-lk
Нужно его адаптировать под соцсети: Макет 1080*1350 и 1080*1920
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