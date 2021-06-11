Адаптировать макет

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен2 заявки299 просмотров

исходники https://disk.yandex.ru/d/MqyVBKMnKPCrgA

макет https://moskva.sushi-master.ru/actions/emeil-lk

Нужно его адаптировать под соцсети: Макет 1080*1350 и 1080*1920

4 года назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

noblefoxy
Татьяна 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$5
1 день
всегда на связи, задачи закрываем быстро) рекомендую
Моментальные ответы, оплата. Задача ставится всегда четко, спасибо!

Заявки фрилансеров

noblefoxy
Татьяна 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Андрей
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-1)
4 года назад