Верстка книги 900 стр с иллюстрациями

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Закрыт21 заявка778 просмотров

Необходимо сверстать для печати книгу 900 стр. А5 (2 тома по 450 стр.) с иллюстрациями (100 шт) и подписями к ним. Иллюстрации готовы к верстке.

4 года назад
IT-party
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