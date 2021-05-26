Небольшая задача - изменение блюд на макете

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Закрыт1 заявка320 просмотров

добрый день

в 1 макете необходимо заменить 2 блюда)

исходник - есть в иллюстраторе

4 года назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад