Изменение макетов

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Закрыт1 заявка262 просмотра

адаптировать макеты под 7 цен, то есть 7 цен по 2 размера

заменить фото

сроки

размеры 1080х1350 и 1080х1920(отступы сверху и снизу по 150рх) макеты брендируем, вес 1,1кг на макете 1кг, цена, название

1.Лайт Мидл 

2.Гордый повар 

в папках по 2 макета исходники есть,

4 года назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
15 отзывов
4 года назад