Форматы: сайт, пост ВК, пост Инста, сториз Инста, рассылка Вотсап/Вайбер, А4 на ТТ, таргет ВК За основу прошу взять макет из вложения но "впихнуть" туда 2 подарка)) Прошу если будет возможность ...
Изменение макетов
адаптировать макеты под 7 цен, то есть 7 цен по 2 размера
заменить фото
сроки
размеры 1080х1350 и 1080х1920(отступы сверху и снизу по 150рх) макеты брендируем, вес 1,1кг на макете 1кг, цена, название
1.Лайт Мидл
2.Гордый повар
в папках по 2 макета исходники есть,
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать 4 шаблона А4, для печати на листе бумаги, размеченном на одинаковые прямоугольники, например 20*30 мм (4 разных размера). В каждом прямоугольнике будет надпись и/или картинка, возможностью редактирования текста.Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт4 года назад
нужно подогнать макет https://disk.yandex.ru/d/XMgxFHc3z3kU2w (на черном фоне) под формат А4 (для стикеров в ТС) + добавить другую юр. инфу (отдам исполнителю)Завершен4 года назад
Просьба сделать макеты на: сайт, пост ВК, пост Инста, сториз Инста, рассылка Вотсап/Вайбер, А4 на ТТ, таргет ВК - размеры передам)) За основу прошу взять макет :https://disk.yandex.ru/d/xDXlL8uVBi7bqQ -но "вместить туда 2 подарка)) ...Завершен4 года назад
https://disk.yandex.ru/d/jMuxH1i1e58fgQ в текущих макетах сменить название вместо Ривьера - АмурЗавершен4 года назад
Добрый день! Прошу скорректировать макеты. ( и для сайта и для рассылки вайбер и для таргета) 1. Срок действия - до 30.06 исходник передам в лс 2. Срок ...Завершен4 года назад
Добрый день, необходимо внести корректировки в макет Суши ньюз: На обложке - убрать "Май" оставить только: Июнь 2021. В наборе "Вместо шашлыков" изменить акционную цену на 1249 рублей В наборе Rio Mix ...Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт4 года назад
Файл нужно переверстать - логотип сброшу - картинки интерьера и рабочих можно использовать с интернета. Файл для печатников - выставить 300 точек на дюйм, цветовой режим CMYK, подогнать под размер А5 (148Х210мм) так ...Завершен4 года назад
Прошу адаптировать макет для Комбо № 4 (Алматы). Форматы: 1) соц сети и таргет 1350*1080 1080*1080 1080*1920 + везде отступы 150 пикс сверху и снизу 2) рассылка ватсап ...Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт4 года назад
Примеры во вложении,исполнителю могу скинутл исходник и шрифты (после выбора в проекте) тз макет для мэйл рассылки. Срок действия: С 27 мая по 3 июня -15% на основное меню. Промокод - ...Завершен4 года назад