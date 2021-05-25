Изменение макетов

адаптировать макеты под 7 цен, то есть 7 цен по 2 размера

заменить фото

сроки

размеры 1080х1350 и 1080х1920(отступы сверху и снизу по 150рх) макеты брендируем, вес 1,1кг на макете 1кг, цена, название

1.Лайт Мидл

2.Гордый повар

в папках по 2 макета исходники есть,