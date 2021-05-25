Макет для емейл рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен7 заявок395 просмотров

Примеры во вложении,исполнителю могу скинутл исходник и шрифты (после выбора в проекте)

тз

макет для мэйл рассылки.

Срок действия: С 27 мая по 3 июня -15% на основное меню.

Промокод - СОЛНЦЕ.

Не суммируется с акционными блюдами, другими промокодами и бонусными баллами.

возможна покупка исходников на фрипик или депозитфото)

4 года назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Sivolozik
Анна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
22 отзыва
4 года назад
$10
1 день
Escrow
быстро, согласно тз, креативная идея рекомендую к сотрудничеству
Простое и понятное ТЗ, своевременная оплата. Приятное сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Sivolozik
Анна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
22 отзыва
4 года назад
Владислав
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Назар
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
39 отзывов(-1)
4 года назад
Валерия
 
25 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
4 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
4 года назад
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
4 года назад