Необходимо подготовить книгу для печати (комиксы)

Есть уже готовые материал, но надо поработать над качеством, оформить обложку, где-то подредактировать текст.

Заменить некоторые элементы, работа не сложная (достаточно владения штампом в ФШ :), но требует внимательности.

Например на фоне на английском будет "bam!" надо заменить слово на русское "бах!" сохранив при этом фон.

Порядка 200 страниц формата А5.

Книга в ч/б, обложка в цвете.

Пишите сови предложения. Бюджет будем обговаривать)