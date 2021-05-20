Подготовить книгу для печати

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Закрыт7 заявок977 просмотров

Необходимо подготовить книгу для печати (комиксы)

Есть уже готовые материал, но надо поработать над качеством, оформить обложку, где-то подредактировать текст.

Заменить некоторые элементы, работа не сложная (достаточно владения штампом в ФШ :), но требует внимательности.

Например на фоне на английском будет "bam!" надо заменить слово на русское "бах!" сохранив при этом фон.

Порядка 200 страниц формата А5.

Книга в ч/б, обложка в цвете.

Пишите сови предложения. Бюджет будем обговаривать)

4 года назад
guest_16202841919349
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