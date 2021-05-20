Верстка книги для печати

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт5 заявок311 просмотров

Добрый день.

Необходимо выполнить верстку детской книги.

В книге 5000 слов. 6 глав. 20 картинок.

Все готово и собрано в одном Google Doc документе в своей очередности.

Обложку делать не надо. Она уже готова.

Должна получиться книга на 40-60 страниц (шрифт крупный).

На выходе - pdf документ готовый к печати. Исходник тоже нужно будет мне передать.

Предлагайте ваши условия.

С уважением, Сергей.

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MEHAS
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