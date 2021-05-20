260 страниц текста, нужно внести 70-75 правок по орфографии и 12 правок по замене иллюстраций
Верстка книги для печати
Добрый день.
Необходимо выполнить верстку детской книги.
В книге 5000 слов. 6 глав. 20 картинок.
Все готово и собрано в одном Google Doc документе в своей очередности.
Обложку делать не надо. Она уже готова.
Должна получиться книга на 40-60 страниц (шрифт крупный).
На выходе - pdf документ готовый к печати. Исходник тоже нужно будет мне передать.
Предлагайте ваши условия.
С уважением, Сергей.
Заявки фрилансеров
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