Верстка книги для печати

Добрый день.

Необходимо выполнить верстку детской книги.

В книге 5000 слов. 6 глав. 20 картинок.

Все готово и собрано в одном Google Doc документе в своей очередности.

Обложку делать не надо. Она уже готова.

Должна получиться книга на 40-60 страниц (шрифт крупный).

На выходе - pdf документ готовый к печати. Исходник тоже нужно будет мне передать.

Предлагайте ваши условия.

С уважением, Сергей.