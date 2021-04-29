Подготовить изображение в кривых для печати

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Закрыт8 заявок925 просмотров

Есть фото в png. Нужно разделить его в илюстраторе по цветам и подготовить для печати на футболке. Технические требования в файле. Если получится хорошо, то будет много заказов. 

4 года назад
artrefresh
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