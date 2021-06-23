artrefresh

Требуется помощь в решении проблемы белого экрана в программе After Effects, которая возникает во многих проектах. Необходимо выявить причины и предложить эффективные решения для устранения данной проблемы.
- Презентациинет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать графические 3D-рисунки из исходных фотографий для дальнейшей печати в качестве картин. Проект длительный, требуется опыт работы в Photoshop, приветствуется знание After Effects. Прикреплены примеры для работы.3D-графика2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Необходимо устранить ошибку в системе Woocommerce, которая возникает при попытке оплаты — появляется белый экран. Требуется определить причину проблемы и провести исправления для нормальной работы функционала. Ранее ошибка не наблюдалась.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется распознать текст на фотографиях книг на португальском языке и перевести его с помощью Google Translate. Объем работы составляет примерно 600 страниц с разным количеством текста. Необходимо указать стоимость и время выполнения задания.Редактирование и Корректура32 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется перевод файла PHP с русского на английский язык. Важно обеспечить точность и качество перевода, чтобы сохранить функциональность кода.Переводы21 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется SEO продвижение нового сайта с объявлениями на Кипре. Необходимо настроить и оптимизировать сайт для поисковых систем, чтобы привлечь пользователей и повысить видимость в результатах поиска.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется добавление объявлений на доску с различными именами и тематиками. Необходимо прикрепить фото и описание к каждому объявлению. Подтверждение email отключено, можно использовать любую почту. Укажите количество объявлений, сроки и стоимость услуг.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуется разработать мобильное приложение на Flutter, аналогичное БлаБлаКар, для 12 городов. Приложение будет включать 14 экранов, без онлайн-чата и оценки поездки. В поездках будет указана только дата, пользователи смогут связываться друг с другом через мессенджеры. Ожидается простота в использовании. Укажите стоимость и сроки выполнения.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо подключить интернет эквайринг QIWI к интернет-магазину на платформе Shopify. Ожидается настройка платежной системы для обеспечения удобных онлайн-платежей и улучшения процесса покупок для клиентов.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется редактирование и улучшение существующих текстов на сайте стоматологии, а также написание 5 уникальных статей о стоматологии. Опыт в копирайтинге приветствуется. Задача включает 20 страниц с текстами о клинике, технологиях и услугах.Копирайтинг15 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработка сайта с объявлениями и блогом с функцией регистрации. Пользователи должны иметь возможность добавлять свои объявления. Необходим простой, адаптивный дизайн под мобильные устройства. Срок исполнения — месяц.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется написать 50 статей о Северном Кипре, охватывающих такие темы, как история, валюта, пляжи, образование и права. Тексты должны быть доступными, без лишней воды и с уникальностью близкой к 100%. Подробности концепции сайта будут обсуждены при согласовании стоимости.Копирайтинг29 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработка сайта для страховой компании с разделами: ОСАГО, КАСКО, страхование имущества, туризм, ипотека, здоровье и бизнес. Сайт должен быть адаптивным для мобильных устройств и включать блог с полезными статьями и разделом о команде. На каждой странице должна быть форма заявки для удобства пользователей.Сайты «под ключ»36 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Требуется обработка фотографий для онлайн-магазина: сделать светлее фон и убрать загрязнения с пола. Необходимо сохранить естественные цвета одежды и кожи на изображениях.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется обработать фотографии для магазина одежды: очистить фон, сделать его светлее и привести все фото к квадратному формату 1080x1080. Лица и кожу трогать не нужно. Начать можно с 15 фотографий, которые требуются в первую очередь.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть старый логотип. Нужно нарисовать в векторе без слова Диалог.Логотипы и Знаки41 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Нужно мобильное приложение для клининга (уборка). Со стороны Заказчика функционал: - создание задачи (например "Непорядок в туалете") с прикреплением фото - задача должна создаваться следующим отразом. Заходишь в туалет ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Нужно мобильно приложение для клининга (уборка). Со стороны Заказчика функционал: - создание задачи (например "Непорядок в туалете") с прикреплением фото - задача должна создаваться следующим отразом. Заходишь в туалет ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $50
Нужен мастер Wordpress, который готов в режиме онлайн обучить работе в Wordpress. Имею навыки верстки и создания сайтов.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть фото в png. Нужно разделить его в илюстраторе по цветам и подготовить для печати на футболке. Технические требования в файле. Если получится хорошо, то будет много заказов.Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт4 года назад