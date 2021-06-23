artrefresh

Артем artrefresh

 
38 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Добросовестный заказчик

Телеграм @artvash

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Проблема белый экран Affter Effects

    Требуется помощь в решении проблемы белого экрана в программе After Effects, которая возникает во многих проектах. Необходимо выявить причины и предложить эффективные решения для устранения данной проблемы.

    Презентациинет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание объемных работ в Photoshop

    Требуется создать графические 3D-рисунки из исходных фотографий для дальнейшей печати в качестве картин. Проект длительный, требуется опыт работы в Photoshop, приветствуется знание After Effects. Прикреплены примеры для работы.

    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправление ошибки Woocommerce

    $10

    Необходимо устранить ошибку в системе Woocommerce, которая возникает при попытке оплаты — появляется белый экран. Требуется определить причину проблемы и провести исправления для нормальной работы функционала. Ранее ошибка не наблюдалась.

    WooCommerce
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Распознать текст на фотографиях и перевести с Google Translate

    Требуется распознать текст на фотографиях книг на португальском языке и перевести его с помощью Google Translate. Объем работы составляет примерно 600 страниц с разным количеством текста. Необходимо указать стоимость и время выполнения задания.

    Редактирование и Корректура32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO продвижение сайта с объявлениями

    Требуется SEO продвижение нового сайта с объявлениями на Кипре. Необходимо настроить и оптимизировать сайт для поисковых систем, чтобы привлечь пользователей и повысить видимость в результатах поиска.

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить объявления на доску объявлений

    Требуется добавление объявлений на доску с различными именами и тематиками. Необходимо прикрепить фото и описание к каждому объявлению. Подтверждение email отключено, можно использовать любую почту. Укажите количество объявлений, сроки и стоимость услуг.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение на Flutter

    Требуется разработать мобильное приложение на Flutter, аналогичное БлаБлаКар, для 12 городов. Приложение будет включать 14 экранов, без онлайн-чата и оценки поездки. В поездках будет указана только дата, пользователи смогут связываться друг с другом через мессенджеры. Ожидается простота в использовании. Укажите стоимость и сроки выполнения.

    Flutter
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Подключение эквайринга QIWI к интернет магазину

    Необходимо подключить интернет эквайринг QIWI к интернет-магазину на платформе Shopify. Ожидается настройка платежной системы для обеспечения удобных онлайн-платежей и улучшения процесса покупок для клиентов.

    Shopify
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Редактирование и написание тесктов для сайта стоматологии! Срочно!

    Требуется редактирование и улучшение существующих текстов на сайте стоматологии, а также написание 5 уникальных статей о стоматологии. Опыт в копирайтинге приветствуется. Задача включает 20 страниц с текстами о клинике, технологиях и услугах.

    Написание статей
    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт объявлений и блог

    Требуется разработка сайта с объявлениями и блогом с функцией регистрации. Пользователи должны иметь возможность добавлять свои объявления. Необходим простой, адаптивный дизайн под мобильные устройства. Срок исполнения — месяц.

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужны тексты для сайта про Северный Кипр

    Требуется написать 50 статей о Северном Кипре, охватывающих такие темы, как история, валюта, пляжи, образование и права. Тексты должны быть доступными, без лишней воды и с уникальностью близкой к 100%. Подробности концепции сайта будут обсуждены при согласовании стоимости.

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание сайта для компании по страхованию (брокер).

    Требуется разработка сайта для страховой компании с разделами: ОСАГО, КАСКО, страхование имущества, туризм, ипотека, здоровье и бизнес. Сайт должен быть адаптивным для мобильных устройств и включать блог с полезными статьями и разделом о команде. На каждой странице должна быть форма заявки для удобства пользователей.

    Сайты «под ключ»36 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Обработка фотографий для магазина одежды

    Требуется обработать фотографии для магазина одежды: очистить фон, сделать его светлее и привести все фото к квадратному формату 1080x1080. Лица и кожу трогать не нужно. Начать можно с 15 фотографий, которые требуются в первую очередь.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Приложение

    Здравствуйте! Нужно мобильное приложение для клининга (уборка). Со стороны Заказчика функционал: - создание задачи (например "Непорядок в туалете") с прикреплением фото - задача должна создаваться следующим отразом. Заходишь в туалет ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Мобильное приложение

    Здравствуйте! Нужно мобильно приложение для клининга (уборка). Со стороны Заказчика функционал: - создание задачи (например "Непорядок в туалете") с прикреплением фото - задача должна создаваться следующим отразом. Заходишь в туалет ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров

R0bert
32 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$10
10 баллов
3 года назад
Исправление ошибки Woocommerce
WooCommerce
Все прошло отлично. Четкое ТЗ и оплата в срок.
Все быстро и профессионально!
Ответный отзыв
geolancer123
Георгий 
22 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
58 отзывов(-6)
$4
6 баллов
3 года назад
Добавить объявления на доску объявлений
Не чёткая постановка задачи. После получения уточнений предложил доделать, но Заказчик отказался.
Ruslana5
Руслана 
45 лет
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Ретушь фото для онланй магазина
Четкое и понятно ТЗ, приятное общение. Спасибо за доверие, рада была помочь)
Спасибо большое! Все вовремя и как по ТЗ
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Arman94
Арман 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$7
10 баллов
4 года назад
Обработка фотографий для магазина одежды
Спасибо за работу, отличный заказчик!
Спасибо за работу
Ответный отзыв
Val_Ter
35 лет
4 года в сервисе
Был
28 минут назад
$75
10 баллов
4 года назад
Запуск магазина на вордпресс
WordPress
Спасибо! Безупречный заказчик. Очень приятно общаться. Всегда на связи. Я РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!
Все сделано в срок. Валерий всегда на связи. Культура общения на высоте. За это отбельное спасибо.
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