Обработка фотографий для магазина одежды

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Завершен28 заявок817 просмотров

Нужно обработать фотографии для магазина одежды (чистка фона, фон сделать светлее, все фото сделать квадратными разрещение 1080 на 1080). Лица кожу, трогать не надо )))) Можно попробовать сначала на 15 фотографиях, которые нужны сейчас ))) 

4 года назад
artrefresh
Артем 
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Выбранный исполнитель

Arman94
Арман 
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$7
1 день
Спасибо за работу
Спасибо за работу, отличный заказчик!

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