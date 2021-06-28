Обработка фото, PhotoShop. Обработка фотографий по заданным критериям. - цветокоррекция; - ретушь; - пластика; - замена фона; -замена лица; -добавление новых объектов на фото или их устранение. ...
Обработка фотографий для магазина одежды
Нужно обработать фотографии для магазина одежды (чистка фона, фон сделать светлее, все фото сделать квадратными разрещение 1080 на 1080). Лица кожу, трогать не надо )))) Можно попробовать сначала на 15 фотографиях, которые нужны сейчас )))
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