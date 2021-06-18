Обработка фото, PhotoShop. Обработка фотографий по заданным критериям. - цветокоррекция; - ретушь; - пластика; - замена фона; -замена лица; -добавление новых объектов на фото или их устранение. ...
Обработка фото
Необходимо на фото отбелить подошву обуви (чтобы смотрелось естественно).
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