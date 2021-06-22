Обработка 58 фото в формате CR2

Добрый день, нужно сделать цветокоррекцию, кадрирования фотографии с мероприятий. Мероприятия разные и количество также, все нужно сделать ровно и без тонировок.Есть пресет и под него корректировать экспозицию или где-то баланс. ЗА 500 шт.фотографии ...