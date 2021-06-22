Обработка 58 фото в формате CR2

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок513 просмотров
  • Обтравливаем, выравниваем по горизонту; стараемся по максимуму удалить надписи на пакетах с чаем, сахаром, солью, тексты на донышках стаканов и т.п. (лого на стаканах не удаляем); убираем блики, пальцы и пр. Выравниваем белый цвет на стаканах и крышках (стаканы желтят).
  • На гладкую центральную поверхность наносим лого. Если лицевая ребристая, лого наносим на боковую. Размер лого не масштабируем, выбираем единый.
  • Реальные размеры товаров дам в файле. Результаты сохраняем в TIFF и JPEG. В названии файла используем название папки.
Ссылка на архив https://drive.google.com/drive/folders/1AcADsZhTSgPe2GKyqujbAMYvtmYVRTn2?usp=sharing

Пожалуйста, примеры Ваших работ по обработке фото, цены, сроки. Статус Вашей заявки "Окончательная".

4 года назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

yaremchuk17
30 лет
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
4 года назад
$150
5 дней
Работа выполнена с отменным качеством и в крайне сжатые сроки. Очень доволен и очень рекомендую.
Спасибо Якову за хороший проект. Отличный заказчик, рекомендую😏

Заявки фрилансеров

Евгения
 
29 лет
4 года в сервисе
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2 года назад
4 года назад
Богдан
 
23 года
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год назад
4 года назад
Дарья
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
yaremchuk17
30 лет
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
4 года назад
Павел
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
66 отзывов
4 года назад
Богдан
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад

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