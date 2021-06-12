Приветствую. Требуется сделать цветокоррекцию 14 фото в ARW формате, возможно некоторые фото обрезать, на Ваше творческое усмотрение. На фото девушка в темное время суток с освещением(синего, красного, фиолетового) цвета. На выходе можете ...
Реставрация старых фильмов
Добрый день!
Требуется человек для выполнения работ по реставрации старых фильмов. (Стабилизация изображения, удаление мерцания, исправление искажений перспективы, удаление точек и царапин с кадров).
Оплата сдельная.
Удаление точек и царапин с кадров (работа в офисе и на дому) - 30000р.
Стабилизация изображения, удаление мерцания, исправление искажений перспективы (только в офисе) - 5000р.
Указанная цена за одну часть фильма. (Одна часть – примерно 10 минут)
Перед началом работы проводится обучение.
Работа требует усидчивости и наличия свободного времени.
Требования к кандидату:
ТОЛЬКО ДЛЯ МОСКВЫ И БЛИЖНЕГО ПОДМОСКОВЬЯ!
Обязательные требования:
Достаточно мощный домашний компьютер
Большой монитор с высоким разрешением (от 24 дюймов, разрешение не ниже 1920х1080)
Свободное место на диске от 700Гб
Усидчивость
Терпение
Аккуратность
Внимательность
Наличие свободного времени
Опыт подобной работы приветствуется, но не обязателен
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