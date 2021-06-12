Реставрация старых фильмов

Добрый день!

Требуется человек для выполнения работ по реставрации старых фильмов. (Стабилизация изображения, удаление мерцания, исправление искажений перспективы, удаление точек и царапин с кадров).

Оплата сдельная.

Удаление точек и царапин с кадров (работа в офисе и на дому) - 30000р.

Стабилизация изображения, удаление мерцания, исправление искажений перспективы (только в офисе) - 5000р.

Указанная цена за одну часть фильма. (Одна часть – примерно 10 минут)

Перед началом работы проводится обучение.

Работа требует усидчивости и наличия свободного времени.

Требования к кандидату:

ТОЛЬКО ДЛЯ МОСКВЫ И БЛИЖНЕГО ПОДМОСКОВЬЯ!

Обязательные требования:

Достаточно мощный домашний компьютер

Большой монитор с высоким разрешением (от 24 дюймов, разрешение не ниже 1920х1080)

Свободное место на диске от 700Гб

Усидчивость

Терпение

Аккуратность

Внимательность

Наличие свободного времени

Опыт подобной работы приветствуется, но не обязателен