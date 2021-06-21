Надо переместить объект на фото без потери качества
Сделать цветокоррекцию 14 фото в ARW формате
Приветствую.
Требуется сделать цветокоррекцию 14 фото в ARW формате, возможно некоторые фото обрезать, на Ваше творческое усмотрение.
На фото девушка в темное время суток с освещением(синего, красного, фиолетового) цвета.
На выходе можете отправить мне .jpg
P.S. фото после выполнения работы запрещено выкладывать в свое портфолио.
Выбранный исполнитель
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