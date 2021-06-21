Сделать цветокоррекцию 14 фото в ARW формате

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Завершен38 заявок1617 просмотров

Приветствую.

Требуется сделать цветокоррекцию 14 фото в ARW формате, возможно некоторые фото обрезать, на Ваше творческое усмотрение.

На фото девушка в темное время суток с освещением(синего, красного, фиолетового) цвета.

На выходе можете отправить мне .jpg

P.S. фото после выполнения работы запрещено выкладывать в свое портфолио.

4 года назад
Donkison
33 года
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$5
6 дней
Escrow
Быстро, качественно и не дорого - что ещё нужно)) Спасибо, буду ещё обращаться.
Оперативное и вежливое общение. Приятно было поработать с Денисом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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