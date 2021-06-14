ВИзуальная раскладка для профиля интсаграм

Требуется создать визуальную раскладку постов в Инстаграм на 9-12 постов для аккаунта юриста в медицинской сфере, есть примеры аккаунтов, которые нравятся. Всегда присутствуют

надписи на фото

обложки для прямых эфиров

То, что в аккаунте на данный момент в приложении под номером 1, второй вариант то, что нравится в целом.

Использовать можно любые примерные фото из сети, главное, передать общий стиль, шрифты и тд

Отдать работу нужно будет в виде шрифта и кривых с цветом и тд, чтобы можно было редактировать самим в будущем.