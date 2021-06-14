нужно в графическом редакторе добавить разных людей в одно фото , чтобы выглядело, будто они и правда вместе фотографировались Либо заменить одних людей другими на фото, чтобы выглядело так, что они и ...
ВИзуальная раскладка для профиля интсаграм
Требуется создать визуальную раскладку постов в Инстаграм на 9-12 постов для аккаунта юриста в медицинской сфере, есть примеры аккаунтов, которые нравятся. Всегда присутствуют
надписи на фото
обложки для прямых эфиров
То, что в аккаунте на данный момент в приложении под номером 1, второй вариант то, что нравится в целом.
Использовать можно любые примерные фото из сети, главное, передать общий стиль, шрифты и тд
Отдать работу нужно будет в виде шрифта и кривых с цветом и тд, чтобы можно было редактировать самим в будущем.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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