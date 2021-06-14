ВИзуальная раскладка для профиля интсаграм

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен9 заявок933 просмотра

Требуется создать визуальную раскладку постов в Инстаграм на 9-12 постов для аккаунта юриста в медицинской сфере, есть примеры аккаунтов, которые нравятся. Всегда присутствуют

надписи на фото

обложки для прямых эфиров

То, что в аккаунте на данный момент в приложении под номером 1, второй вариант то, что нравится в целом.

Использовать можно любые примерные фото из сети, главное, передать общий стиль, шрифты и тд

Отдать работу нужно будет в виде шрифта и кривых с цветом и тд, чтобы можно было редактировать самим в будущем.

4 года назад
beeelochka1987
Юлия 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Max_Scott
Макс 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
$8
1 день
Escrow
Максим четко и в срок выполнил задания, быстро скорректировал правки без нареканий.
Рад работать с Юлией! Четкие, ясные задачи, интересные проекты, оплата всегда во время!

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