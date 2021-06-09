Сделать фото в фотошопе

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Закрыт23 заявки1330 просмотров

нужно в графическом редакторе добавить разных людей в одно фото , чтобы выглядело, будто они и правда вместе фотографировались

Либо заменить одних людей другими на фото, чтобы выглядело так, что они и правда фотографировались вместе

4 года назад
Zhenilo
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