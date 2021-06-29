Обработка фото для печати 0.4*0.7, новый фон, центровка, палитра

1) Центровать оригинал, найти/подставить абстрактный фон , как на примере "Лев" (космос/звезды и тп), желательно в той же палитре ( Возможный вариант фона https://coub.com/view/1kodv6 )

2)Раскрасить морду как на фото с черным фоном (за некоторым исключением, подробности при заказе)

3)Сохранить мелкие детали с фото ( шерсть/ее направление , блик на глазу )

4)Обработать края где нет явных контуров внизу и по бокам как на примере "Лев".

Дополнительно:

Желательно предложить несколько своих вариантов раскраски морды и фона. Главное чтобы палитра была не однородная как на примерах 1-2-3-4. Возможно какие-то элементы от себя.