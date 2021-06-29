Популярный проект Photo Lab приглашает в свою команду модератора фотографий. ВАЖНО: рассматриваем кандидатов, которые проживают в городах России с часовым поясом (по UTC) +9,10,12 Чем предстоит заниматься: ...
Обработка фото для печати 0.4*0.7, новый фон, центровка, палитра
1) Центровать оригинал, найти/подставить абстрактный фон , как на примере "Лев" (космос/звезды и тп), желательно в той же палитре ( Возможный вариант фона https://coub.com/view/1kodv6 )
2)Раскрасить морду как на фото с черным фоном (за некоторым исключением, подробности при заказе)
3)Сохранить мелкие детали с фото ( шерсть/ее направление , блик на глазу )
4)Обработать края где нет явных контуров внизу и по бокам как на примере "Лев".
Дополнительно:
Желательно предложить несколько своих вариантов раскраски морды и фона. Главное чтобы палитра была не однородная как на примерах 1-2-3-4. Возможно какие-то элементы от себя.
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