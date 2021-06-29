Обработка фото для печати 0.4*0.7, новый фон, центровка, палитра

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок619 просмотров

1) Центровать оригинал, найти/подставить абстрактный фон , как на примере "Лев" (космос/звезды и тп), желательно в той же палитре ( Возможный вариант фона https://coub.com/view/1kodv6 )

2)Раскрасить морду как на фото с черным фоном (за некоторым исключением, подробности при заказе)

3)Сохранить мелкие детали с фото ( шерсть/ее направление , блик на глазу )

4)Обработать края где нет явных контуров внизу и по бокам как на примере "Лев".

Дополнительно:

Желательно предложить несколько своих вариантов раскраски морды и фона. Главное чтобы палитра была не однородная как на примерах 1-2-3-4. Возможно какие-то элементы от себя.

4 года назад
Soundsgood
Евгений 
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4 года назад

Выбранный исполнитель

vtchemisheva
Вера 
58 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
$10
20 дней
Escrow
Профессиональный работник, все пожелания учтены, оперативные ответы/правки по ходу исполнения. Единственный нюанс к заказчику - это хорошо обдумать/представить то, что он хочет в итоге получить. Иначе процесс обсуждения может затянутся. Рекомендую.
Было интересно работать. Четкое ТЗ способствует быстрому выполнению работы. Быстрая оплата. Рекомендую.

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vtchemisheva
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