Модератор фотографий

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт9 заявок1708 просмотров

Популярный проект Photo Lab приглашает в свою команду модератора фотографий.

ВАЖНО: рассматриваем кандидатов, которые проживают в городах России с часовым поясом (по UTC) +9,10,12

Чем предстоит заниматься:

- просмотр и оценка фотографий по необходимым критериям;

- выборка лучших фото и их публикация.

Требования:

- высшее образование;

- активный интернет-пользователь;

- усидчивость, внимательность, ответственность;

- творческий потенциал.

Мы предлагаем:

- заработная плата - $200;

- График работы: 4 часа, первая половина дня (до 12:00) ежедневно, включая выходные;

Отправляйте свое резюме на [email protected]

4 года назад
kurnickaya
Мария 
41 год
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Заявки фрилансеров

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