Брендинг АВТО

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
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Привет, дорогой дизайнер

Основная цель задачи: Необходимо сделать макеты для брендирование авто под размеры каждой из машины из списка ниже (+визуализация по каждой машине). Прости если где то замеры криво нарисованы, если что-то непонтяно напиши в ЛС, я распишу.

4 года назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

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