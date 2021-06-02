Сделать портрет фото

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Закрыт20 заявок784 просмотра

Сделать портрет фото 127 парень в футболке. ертикальный прямоугольник, размер 40х60. Два варианта фона. 1) фон от фото с женщиной без рамки и убрать складки и рисунок с футболке. 2) фон закат как у мужчины, но переодеть костюм без галстука

4 года назад
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